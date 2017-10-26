Kameni: Derbi maçları benim için çocuk oyuncağı

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe'de ligin beşinci haftasında kaleyi Volkan Demirel'den devralan ve bir daha bırakmayan Carlos Kameni performansı ile göz kamaştırıyor.

İlk dört haftada kalesinde 8 gol gören Fenerbahçe, son beş maçta sadece 4 gol yedi. En son Galatasaray derbisinde kalesini gole kapatan Kameni derbi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en büyük kulübünde forma giydiğini ifade eden tecrübeli kaleci "Güçlü bir takımdayım ve bu tip derbi maçlar da benim için çocuk oyuncağı" şeklinde konuştu.

Arkadaşlarına güveninin tam olduğunu aktaran Carlos Kameni, iyi bir takımda oynadığı için kendisini çok rahat hissettiğini söyledi.

Kamerunlu kaleci, Volkan Demirel'in kendisine çok büyük destek verdiğini ve onun sayesinde işinin oldukça kolaylaştığını da sözlerine ekledi.