Kalkavan, Danimarka - Polonya U21 maçını yönetecek
FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, Danimarka ile Polonya takımları arasında 12 Ekim Cuma günü oynanacak U21 Avrupa Şampiyonası 2019 Elemeleri 3'üncü Grup müsabakasını yönetecek.
Danimarka'nın Aalborg şehrindeki Aallborg Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Çınar olacak.
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