Kale düştü! Fenerbahçe...

Ligin ilk 2 haftasında kalesinde 4 gol gören sarı-lacivertli takım, uzun süredir rakiplerinin filelerini havalandırmasını engelleyemiyor.

Geçen sezon oynadığı son 8, bu sezon ise ilk 5 resmi maçın hepsinde gol yiyen Fenerbahçe, son olarak 23 Nisan'da Galatasaray derbisinde filelerinin havalanmasına izin vermemişti.

Bu tarihte Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, sezonun geri kalanında ligde 6, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçı gol yemeden bitiremedi.

Yeni sezonda da kötü istatistiğini sürdüren sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Süper Lig'de ise oynadığı 2 maçta da gol yedi.

Fenerbahçe, söz konusu 13 maçta kalesinde 18 kez gol gördü.



KADIKÖY'DE SAVUNAMIYOR

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 8 resmi maçta da kalesini koruyamadı. Geçen sezon 5 Mart'ta Osmanlıspor'u sahasında 1-0'la geçen Fenerbahçe, daha sonra seyircisi önünde oynadığı 8 maçın hepsinde en az bir kez filelerinin havalanmasına izin verdi.

Bu maçlarda sarı-lacivertliler kalesinde 12 gol gördü.

ELEŞTİRİLER VOLKAN DEMİREL'E

Fenerbahçe formasıyla 16. sezonunu geçiren Volkan Demirel, son zamanlardaki performansıyla eleştiri oklarını üzerine çekti.

Tecrübeli kaleci, sarı-lacivertli formayla sahaya çıktığı son 11 resmi maçı da gol yemeden tamamlayamadı.

Kalesini son olarak Galatasaray'la 23 Nisan'da oynanan derbi maçta gole kapatan Volkan, daha sonra forma giydiği 11 maçta kalesinde 15 gol gördü.

Volkan, Fenerbahçe'nin gol yediği son 13 resmi maç içinde sadece geçen sezon Çaykur Rizespor müsabakasıyla bu sezonki Vardar karşılaşmalarında forma giymedi.



KOCAMAN DÖNEMİNİN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Aykut Kocaman yönetiminde 4. sezonunu geçiren Fenerbahçe, tecrübeli teknik adam yönetimindeki en kötü lig başlangıcını yaptı.

Tecrübeli teknik adamla Fenerbahçe, bu sezon ilk iki haftada oynadığı maçlarda 2-2'lik beraberlikle ayrılarak 2 puan toplayabildi. Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda ilk 2 maçta 3, 2011-2012'de 6, 2012-2013'te ise 4 puan alarak başlamıştı.