Kadınlar serbest stil kayakta, altın madalya Huskova'nın!
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda, kadınlar serbest stil kayakta Belarus'tan Hanna Huskova altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların yedinci gününde, 25 yaşındaki Huskova, 96,14 puanla kariyerinin ilk olimpiyat altınını boynuna taktı.
Yarışmayı 95,52 puanla tamamlayan Çinli sporcu Xin Zhang podyumun ikinci basamağına çıkarken, vatandaşı Fanyu Kong da 70,14 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Oyunlara 32 sporcuyla katılan Belarus ilk madalyasını kazandı.
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