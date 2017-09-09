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Kadıköy'de şok tepki! Volkan Demirel...

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile karşılaştığı maçta ilk yarıda kalesinde 2 gol gördü. Bu sezon formsuz bir görüntü çizen Volkan Demirel, top ayağına geldiğinde taraftar tarafından ıslıklandı.

Hürriyet Haber
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Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Henüz 2. dakikada yenik duruma düşen, 33. dakikada ise kalesinde ikinci golü gören Fenerbahçe, taraftarlarını şoke etti.

Bu sezon formsuz bir görüntü sergileyen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, taraftarların tepkisine neden oldu.

Karşılaşmada top ayağına geldiğinde taraftarların ıslıkladığı Volkan Demirel’in moralinin bozulduğu gözlendi.

Bu sezon Fenerbahçe kalesini koruduğu maçlarda gelen 9 şutta 6’sını ağlarında gören Volkan Demirel, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında yediği hatalı gollerle tepki toplamıştı. (Sözcü)

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