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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.06.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Juventus'un Fransa maçındaki Merih raporu ortaya çıktı!

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Juventus'un Fransa maçındaki Merih raporu ortaya çıktı!

A Milli Futbol Takımımızın Fransa'yı 2-0 yendiği mücadelede Avrupa'dan birçok kulüp genç millileri takip etmek için Konya'ya geldi.

Özellikle Sassuolo'da sergilediği performansla Juventus'un radarında olan genç defans oyuncusu Merih Demiral için, İtalyan kulübünün temsilci yollaması dikkat çekti.

Fotomaç'ın haberine göre 21 yaşındaki başarılı stoperi Juventus adına izlemeye gelen Fabio Paratici'nin yazdığı rapor ise İtalyan basınında ortaya çıktı.

Fransa karşısında attığımız ilk golde Kaan Ayhan'a asist yapan isim olan Merih Demiral'in, yalnızca defansif yönü değil aynı zamanda hücuma yaptığı katkı da ön plana çıkarıldı.

Juventus'un milli futbolcu için girişimlerine daha önceden başlamış olmasına dikkat çekildi.

İtalyan basını, siyah-beyazlı kulübün milli futbolcu için 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli ayırdığını yazmıştı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Demiral, Avrupa kariyerinde Portekiz Ligi ve İtalya Serie A'da forma giydi.

Şenol Güneş maçın ardından dev galibiyeti bu sözlerle yorumladı...

"Fransa'ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik"2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. hafta maçında Fransa'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, güvenli, coşkulu ve akıllı oynadıklarını belirterek "Fransa'nın etkili silahları vardı ama tam tersine biz etkili olduk. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik. Fransa'ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik." dedi.
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Son dakika transfer haberi: Juventus Merih Demiral için Konyada
Son dakika transfer haberi: Juventus Merih Demiral için Konya'da!

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