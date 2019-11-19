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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.11.2019 - 20:54, Son Güncelleme:

Josef de Souza Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza, bir gün sarı-lacivertli ekibe dönmek istediğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Josef de Souza, ülke basınına konuştu. Arabistan günlerinden bahseden Brezilyalı, ülkesi takımlarından Vasco de Gama ve Fenerbahçe'ye dönmek istediğini açıkladı.

2010 yılında ayrıldıığı Vasco de Gama'ya dönmek istediğini hiçbir zaman saklamayan Josef de Souza, Arabistan futbolunun bilinenin aksine iyi olduğunu söylerken, "Bence Arap futbolu iyi seviyedi. Düşük olduğunu düşünmüştüm; ancak yabancı oyuncu sayısının artmasıyla tüm takımlar güçlendi. Brezilya şampiyonasıyla karşılaştırıldığında seviyenin hala düşük olduğunu düşünüyorum; ancak bugünlerde çok düşük değil" dedi.

Porto'dan ayrıldığı için pişman olmadığını kaydeden Brezilyalı oyuncu, "Porto'da parlayan oyuncuların İtalya, İspanya ve İngiltere'deki takımların ilgisini çektiğini biliyoruz. Öyle olsun isterdim ama futbolda her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Ancak Brezilya'ya döndüğüm için çok mutlu olduğumu ve hedeflerime ulaştığımı söyleyebilirim" diye konuştu.

"UMARIM BİR GÜN FENERBAHÇE'YE DÖNERİM"
20 yaşındayken oynadığı Porto dışında formasını giydiği takımlarda başarılı olduğunu savunan Josef de Souza, Türkiye günleriyle ilgili olarak da, "Fenerbahçe taraftarının bana olan sevgisi inanılmaz. Brezilya ve Avrupa'da büyük kulüplerde oynadığım için minnettarım ve herkesin benim için, özellikle Fenerbahçe'ye karşı büyük bir sevgim var. Türkiye'de üç yıl oynadım, şampiyonluk yaşamadım ama buna karşın taraftarın bana duyduğu sevgiyi biliyorum. Umarım bir gün Fenerbahçe'ye oyuncu olarak ya da başka bir görevle dönebilirim. Çok sevdiğim bir kulüp" ifadelerini kullandı.

"BANA ÇOK FAZLA PARA ÖDÜYORLAR"
Suudi Arbistan'daki yaşamı sorulan Josef, "Bu kulüpte kontratım bitene kadar kalacağım. 2021'e kadar kontratım var. Araplar, burada oynamam için bana çok fazla para ödüyor. Ayrıca, bana çok fazla değer veriyorlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

 

 

Josef de Souza Fenerbahçeye dönmek istiyor

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