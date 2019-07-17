Jean Michael Seri bu gece İstanbul'da! | Transfer haberleri...
Galatasaray'ın Fulham'dan kiralamak için anlaştığı Jean Michael Seri, bu gece İstanbul'da olacak.
Spor Arena - Ali Naci KÜÇÜK
Galatasaray, Fulham'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin transferinde mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki Seri, Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunuyordu.
Galatasaray, İngiliz ekibine yaptığı kiralama teklifini 1.5 milyondan 1.7 milyon euroya yükseltmiş, Jean Michael Seri ile de 1 sezonluk 2.5 milyon euroya anlaşma sağlamıştı.
DEVLER LİGİ’NDE OYNAMA ŞANSI CAZİP GELDİ
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, Seri’nin de sarı-kırmızılıları tercih etmesi Fulham’ın ‘evet’ demesinde etkili oldu.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle