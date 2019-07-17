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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
17 Temmuz 2019 - 11:17,

Karar verildi! Arda Turan...

Transfer döneminin cevabı en çok merak edilen sorularından bir tanesi; Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği...

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İki cephe arasında gerçekleştiği iddia edilen görüşmelere göre Arda Turan'ın yeniden sarı kırmızılı formayı giyip giymeyeceği de netleşmeye başladı.

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İşte transfere dair son gelişmeler...

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Tecrübeli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a dönmeyi çok istediği ifade ediliyordu.

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Arda Turan'ın Milli takımda yaşanan sorunlar nedeniyle teknik direktör Fatih Terim ile arası bozuktu.

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Geçtiğimiz aylarda babasını kaybeden Fatih Terim'i arayarak başsağlığı dileyen Arda ile tecrübeli teknik adamın arasında buzlar erimişti.

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Barcelona'dan kiralık olarak geldiği Başakşehir'de 1,5 yıldır forma giyen Arda Turan İstanbul ekibinde istediğini bulamadı.

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Katalanlar gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Arda'yı anlaşması sona ermeden elinden çıkarmak istiyor.

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Sabah'ın haberine göre, bu gelişmeler ışığında Arda Turan'ın yıldızının parladığı Galatasaray'a dönme hayalleri ise suya düştü.

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Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe'ye gitmesi için izin veren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda'ya da "Galatasaray seni isterse zorluk çıkarmayız" dedi.

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Ancak sarı-kırmızılıların bu transferi düşünmediği iddia edildi.

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Haberde Arda'nın oynadığı bölgede Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli gibi altrentiflerin olduğu, Cimbom'un yıldız futbolcuya olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

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