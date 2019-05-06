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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
06.05.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Japon gazeteci, derbi öncesi İstiklal Marşı'nı okudu

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Süper Lig’in 31’inci haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde basın tribününde İstiklal Marşı’nı okurken görüntülenmesi gündem yaratan Japon gazeteci Tomoe Tsuchiya, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da bürosu olan tek Japon TV kanalı FUJI TV’de görev yaptığını dile getiren Tsuchiya, "Nagatomo’yu İstanbul’a geldiği gün havalimanında karşıladık. Kagawa’yı da aynı şekilde havalimanında takip ettik. O günden bu yana iki futbolcuyu da sürekli takip ediyoruz. Diğer Japon muhabirlerin ise Almanya’dan ve Japonya’dan geliyor olmaları çok güzel" ifadelerini kullandı.

"18 SENEDİR TÜRKİYE’DE YAŞIYORUM"

Derbi öncesi basın tribününde İstiklal Marşı’nın tamamına eşlik ederken görüntülenmesine de değinen Tsuchiya, "18 senedir Türkiye’de yaşıyorum, 2 çocuğum var. Onların okullarında İstiklal Marşı’nı söylüyorlardı, ben de öyle söyleye söyleye öğrendim" dedi.

Son olarak Galatasaraylı Yuto Nagatomo ve Shinji Kagawa’ya ilişkin konuşan Japon gazeteci, iki futbolcunun da son derece başarılı olduğunu ve oyuncuları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Japon gazeteci, derbi öncesi İstiklal Marşını okudu

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