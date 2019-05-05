Süper Lig'de yeni lider Galatasaray! İşte puan durumu...
Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek, bitime 3 hafta kala averajla liderlik koltuğuna oturdu. İşte Spor Toto Süper Lig'de son puan durumu...
Lider Başakşehir'in Sivas deplasmanında iki puan bırakarak büyük darbe aldığı hafta Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda karşılaştığı Beşiktaş'ı 44'te Onyekuru ve 54'te Fernando'nun golleriyle 2-0 yenerek, averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Küme düşme mücadelesinde ise Göztepe sahasında Antalyaspor'u 4-1 yenerken, ligde son sırada yer alan Akhisarspor sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilerek umutlarını mucizelere bıraktı.
İşte Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala puan durumu şöyle oluştu:
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