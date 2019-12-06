Jan Vesely'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Resmi açıklama şöyle;



"Jan Vesely’nin yapılan detaylı sağlık kontrolleri sonucunda, oyuncumuzun sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu teşhisi konulmuştur.



Sporcumuz, bu süreçte takım idmanlarına katılmayacak ve kendisi için belirlenen özel rehabilitasyon sürecini takip edecektir.



Jan Vesely’nin sağlık durumunun gelişimi her hafta düzenli olarak gözlemlenecek ve buna göre oyuncumuzun takım idmanlarına başlayacağı tarihe karar verilecektir."

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