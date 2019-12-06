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Basketbol
06.12.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Jan Vesely'den Fenerbahçe'ye kötü haber

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Jan Vesely'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin Çek yıldızı Jan Vesely'nin sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu teşhisi konuldu. Kulüpten yapılan açıklamada "Sporcumuz, bu süreçte takım idmanlarına katılmayacak ve kendisi için belirlenen özel rehabilitasyon sürecini takip edecektir. Jan Vesely’nin sağlık durumunun gelişimi her hafta düzenli olarak gözlemlenecek ve buna göre oyuncumuzun takım idmanlarına başlayacağı tarihe karar verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Resmi açıklama şöyle;

"Jan Vesely’nin yapılan detaylı sağlık kontrolleri sonucunda, oyuncumuzun sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu teşhisi konulmuştur.

Sporcumuz, bu süreçte takım idmanlarına katılmayacak ve kendisi için belirlenen özel rehabilitasyon sürecini takip edecektir.

Jan Vesely’nin sağlık durumunun gelişimi her hafta düzenli olarak gözlemlenecek ve buna göre oyuncumuzun takım idmanlarına başlayacağı tarihe karar verilecektir."

Jan Veselyden Fenerbahçeye kötü haber

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