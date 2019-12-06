FIBA'dan açıklama geldi! İşte o 24 takım...

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre gruplardaki performanslarıyla en iyi 8 takım arasına giren Türkiye'den Hatay Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor, İspanya'dan Perfumerias Avenida, Valencia, Fransa'dan Basket Landes, Carolo Basket, Macaristan'dan KSC Szekszard ve Rusya'dan MBA Moskova doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Turnuvadaki diğer Türk temsilcilerinden grubunda ikinci sırayı alan BOTAŞ ve en iyi üçüncüler kontenjanından Beşiktaş TRC İnşaat, play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı. Play-off turuna yükselen diğer ekipler, ACS Sepsi (Romanya), Artego Bydgoszcz, InvestInTheWest ENEA Gorzow, CCC Polkowice (Polonya), Elfic Fribourg (İsviçre), Enisey, Sparta&k M.R. Vidnoje (Rusya), Tsmoki-Minsk (Belarus), Lointek Gernika Bizkaia, Cadi La Seu (İspanya), Basket Hema SKW (Belçika), Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan), Olympiakos (Yunanistan), Roche Vendee (Fransa) oldu.

Play-off turunda Beşiktaş TRC İnşaat ile Roche Vendee ve BOTAŞ ile CCC Polkowice eşleşti.

Kupanın play-off turunda ilk maçlar, 19 Aralık'ta yapılacak. Rövanşlar ise 9 Ocak 2020'de oynanacak ve son 16 turuna kalan diğer 8 takım belli olacak. Son 16 turu maçları da Ocak 2020'de oynanacak.

Öte yandan turnuvadaki diğer Türk temsilcileri Bellona Kayseri Basketbol ve Galatasaray ise gruplarda elendi.

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