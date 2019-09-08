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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
AA
08.09.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

İtalya'da Ferrari zaferi

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İtalya'da Ferrari zaferi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı İtalya Grand Prix'sini, Ferrari'nin Monakolu genç pilotu Charles Leclerc kazandı. 

Formula 1'de sezonun 14. mücadelesi, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.

Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, "pole" pozisyonundan başladığı yarışta bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşarak üst üste ikinci zaferini yaşadı. Ferrari'yi 2010'dan sonra İtalya'daki ilk zaferine taşıyan 21 yaşındaki Leclerc, kariyerinin de ikinci yarış galibiyetini elde etmiş oldu. 

Yarışta Mercedes pilotları Fin Valtteri Bottas 0.8 saniye fark ile ikinci, Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise liderin 35.1 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı. 
Sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'si, 22 Eylül'de yapılacak. 

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle: 

İlk 10: 

1. Charles Leclerc (Ferrari) 
2. Valtteri Bottas (Mercedes) 
3. Lewis Hamilton (Mercedes) 
4. Daniel Ricciardo (Renault) 
5. Nico Hulkeberg (Renault) 
6. Alexander Albon (Red Bull-Honda) 
7. Sergio Perez (Racing Point) 
8. Max Verstappen (Red Bull-Honda) 
9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 
10. Lando Norris (McLaren-Renault) 

- Pilotlar klasmanı 

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 284 puan 
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 221 
3. Max Verstappen (Hollanda): 185 
4. Charles Leclerc (Monaco): 182 
5. Sebastian Vettel (Almanya): 169 

- Takımlar klasmanı 

1. Mercedes: 505 puan 
2. Ferrari: 351 
3. Red Bull: 266 
4. McLaren: 83 
5. Renault: 65 

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