Ersun Yanal: En güzel şampiyonluklarımız henüz yaşamadıklarımızdır

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErsun Yanal: En güzel şampiyonluklarımız henüz yaşamadıklarımızdır
GeriFutbol Ersun Yanal: En güzel şampiyonluklarımız henüz yaşamadıklarımızdır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
09.09.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Ersun Yanal: En güzel şampiyonluklarımız henüz yaşamadıklarımızdır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ersun Yanal: En güzel şampiyonluklarımız henüz yaşamadıklarımızdır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "En güzel söz size söylenmeyen sözdür. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızdır. En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır" dedi.

Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Koleji'nde yeni eğitim yılı için tören düzenlendi. Törene Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, idari menajer Volkan Ballı, teknik direktör Ersun Yanal, antrenör Volkan Demirel, futbolcular Adil Rami ve Harun Tekin de katıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal törende yaptığı konuşmada, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Sahaya çıkmaktan daha heyecanlıyım burada. Bir ülkenin geleceğiyle buluşmak heyecan verici. Bu geleceğin kendisi olan çocuklarımız Fenerbahçe arması altında eğitim görüyorsa heyecanlanmamak mümkün değil. Eğitime, çağdaş yaşama olması gereken katkısını kulüp tüzüğüne taşıyan bir camianın üyesiyim. Bu eğitim ve çağdaş yaşam tasarılarını Mustafa Kemal ilkeleri üzerine ve anayasasına koyan topluluğun üyesiyim. Cehaletin toplumları nasıl yerinde saydırdığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden sizler çok önemlisiniz. Bu ülke ve cumhuriyet kadar önemlisiniz. Ne zaman nerede olursanız olun tıpkı kulübüm, başkanım ve camiam gibi ben de yanınızda olacağım" dedi. 

Yanal, konuşmasının sonunda ise "En güzel söz size söylenmeyen sözdür. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızdır. En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır" ifadelerini kullandı.

Bursaspor maçında sakatlanan Gustavonun durumu belli oldu
Bursaspor maçında sakatlanan Gustavo'nun durumu belli oldu

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise törendeki konuşmasında şunları söyledi:

"2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcını burada hep birlikte kutluyoruz. Fenerbahçe'nin ilkeleri vardır, bunların başında Atatürk ilke ve devrimleri gelir. Anayasamız olan tüzüğümüzün 3'üncü maddesinde sporcu ve gençliği eğitirken aynı zamanda Atatürk ilke ve devrimleri ışığında ulusal eğitime katkıda bulunmak üzere okul öncesi, ortaokul, lise ve üniversite eğitimini de vermeyi anayasamız yönetim kurulumuza emretmiştir. Bu talimat doğrultusunda 2003 yılında Fenerbahçe Koleji o günkü başkan ve yönetimi tarafından kurulmuş ve bugün öğretimine halen devam etmektedir. 2016 yılında Fenerbahçe Üniversitesi'ni kurduk. İnşallah buradan mezun olan öğrencilerimizin çoğu devamı olan kulübümüzün Fenerbahçe Üniversitesi'nde eğitime başlayarak Fenerbahçe ismini bir kere daha devam ettirirler.  Atatürk'e, bu ülkeye bu bayrağa, bu millete, bu vatana ve bu devlete hizmet etmek için sizlere büyük görevler düşüyor."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (09.09.2019)
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Bursaspor maçında sakatlanmıştı! İşte Luiz Gustavo'nun son durumu!
Şenol Güneş'i Moldova'da kızdıran olay!
Bursaspor maçında sakatlanan Gustavo'nun durumu belli oldu
Ramil Guliyev ve Necati Er Avrupa forması giyecek