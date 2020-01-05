MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİsveç'te Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yıktılar!
GeriFutbol İsveç'te Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yıktılar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.01.2020 - 09:01,Son Güncelleme:/

İsveç'te Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yıktılar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsveç'te Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yıktılar!

Zlatan Ibrahimovic'in İsveç'teki heykeli, Malmö taraftarlarının saldırısı sonucunda yıkıldı.

Spor Arena Dış Haber | İsveç'te Malmö stadının yanına dikilen Zlatan Ibrahimovic'in heykeli yerle bir oldu. Gece saatlerinde Malmö taraftarları, heykelin ayağından kesip devirdi.

Malmö taraftarları, daha önceden de iki kez heykele saldırmışlar ve Ibrahimovic'in burnunu kırmışlardı. Polis, saldırılar sonucunda güvenlik önlemleri almıştı.

Ibrahimovic'in Malmö'nün rakibi Hammarby'den hisse almasının ardından taraftarlar, heykele saldırmaya başlamışlardı.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 4-5 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
daha fazla video için

İsveçte Zlatan Ibrahimovicin heykelini yıktılar


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle