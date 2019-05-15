İşte yeni takımı! İlkay Gündoğan...
Manchester City'de forma giyen ve 2020 yazında bitecek olan mukavelesini uzatmaya bir türlü yanaşmayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile ilgili olarak Ada basınından çok konuşulacak bir iddia geldi.
Premier Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu elde eden Manchester City'de İlkay Gündoğan belirsizliği sürüyor. 2020 yazında bitecek olan mukavelesini henüz yenilemediği için menajer Pep Guardiola'nın sitemkar sözlerinden nasibini alan Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili olarak Ada basınından çok konuşulacak bir iddia daha geldi.
Goal.com'un İngiltere edisyonunda yer alan habere göre adı son dönemlerde Serie A devi Inter ile birlikte anılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, City yönetimiyle yeniden masaya oturmaya karar verdi. Haberde her iki tarafın da şu an için sözleşme yenileme konusunda istekli olduğu ancak henüz herhangi bir anlaşmanın sağlanmadığı ifade edildi.
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