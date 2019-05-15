Premier Lig'de yılın menajeri Guardiola!
Manchester City'nin İspanyol menajeri Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig'de yılın menajeri seçildi.
İngiltere Premier Lig'in 2018-19 sezonunu 98 puanla Liverpool'un önünde lider tamamlayan ve ikinci kez üst üste şampiyon olan Manchester City'de Guardiola, yılın menajeri oldu.
Manchester City'nin geride kalan sezonda kaydettiği en güzel goller...
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