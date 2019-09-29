İşte Süper Lig'de puan durumu! Beşiktaş şokta...
Süper Lig'in 6. haftasının önemli maçında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.
Lider Aytemiz Alanyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve 14 puana yükselerek 6. haftayı da lider kapatmayı garantiledi.
Haftanın ilk maçında ise sezona istediği başlangıçı yapmayan Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup ederek, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.
Günün bir başka maçında ise Kasımpaşa sahasında ligin flaş ekibi Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.
Ligde kötü günler geçiren iki takımın mücadelesinde ise Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.
Ligde haftanın sonuçları ve puan durumu şöyle oluştu:
Süper Lig 6. hafta maç sonuçları:
27 Eylül Cuma
20.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor: 5-0
28 Eylül Cumartesi
15.00 Denizlispor - Kasımpaşa: 0-1
17.30 Alanyaspor - Sivasspor: 1-1
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
29 Eylül Pazar
14.00 Konyaspor - Kayserispor: 21
16.30 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 3-0
16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği: 2-1
19.00 Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1
30 Eylül Pazartesi
20.00 Gazişehir Gaziantep - Göztepe
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