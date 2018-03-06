İşte o gerçek! Valbuena varsa...
Fenerbahçe'de en büyük ikilimlerden biri de Mathieu Valbuena konusu... Aykut Kocaman'ın belki de en çok eleştirildiği durum Fransız yıldızı yedek bırakması.
Deneyimli çalıştırıcı, Valbuena'yı Akhisar'a karşı 11'de kullandı ancak sonuç hiç istediği gibi olmadı. Fenerbahçe, Valbuena'nın ilk 11'de başladığı maçlarda puan kaybını sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki oyuncunun direkt başladığı 15 maçın 10'unda takıldı. Bu 15 maçta 5 galibiyet alırken, 3 kez yenildi, 7 defa da berabere kaldı. İlk 11'de başlamadığı 9 maçta ise 7 kez kazandı. 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Kanarya'nın deneyimli hocası ligin kalan haftalarında Valbuena'yı sonradan oyuna sokmayı düşünüyor. (Fotomaç)
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