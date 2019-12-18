İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki: Ricardo Rodriguez | Transfer haberleri

Fenerbahçe yönetimini sezon başında en çok uğraştıran konulardan biri sol bek transferiydi. Sarı lacivertliler uzun süre Roma’nın Sırp futbolcusu Aleksandar Kolarov ile görüştü. Son güne dek görüşmeler yapıldı ancak 34 yaşındaki oyuncu ikna edilemedi. Kolarov gibi gündemde olan diğer isim Lazio’da forma giyen Arnavut asıllı Danimarkalı Riza Durmisi idi. Bu oyuncuyla da anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, aynı günlerde genç Abdülcebrail Akbulut’u da BB Erzurumspor’a kiralık gönderince takım sezona tek sol bekle; Hasan Ali Kaldırım’la başladı. Ancak Hasan Ali de daha önce hiç görülmemiş biçimde sakatlıklardan yakasını kurtaramayınca devre arasında bir sol bek transferi şart oldu.

Milan, 2017’de bonservisi için 15 milyon Euro ödemişti

Avrupa'da forma giyen çok sayıda sol beki transfer listesine alan sarı lacivertli yönetim, Milan’da oynayan Ricardo Rodriguez’de karar kıldı. İtalyan ekibinin 2017 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg’dan transfer ettiği Rodriguez, bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulduğu için takımdan ayrılmak istiyor. 27 yaşında ve 1.80 metre boyundaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Fenerbahçe, Milan ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı lacivertliler önümüzdeki günlerde masaya oturacakları Rodriguez’i de ikna ederse transfer gerçekleşecek.

EURO 2020’de Türkiye’ye rakip olması kesin gibi

Ricardo Rodriguez, Wolfsburg’un en iyi olduğu dönemde Niklas Schürrle’lerle, Kevin De Bruyne’lerle birlikte parladı. Şili asıllı İsviçreli futbolcu daha sonra rotasını 15 milyon Euro gibi ciddi bir bonservis bedeli karşılığında Milan’a çevirdi.

FORMAYI KAPTIRDI

Milan'daki ilk iki sezonu standart üstüydü. 88 maçta 4 gol, 5 asist üretti. Bu sezona da ilk 11’de başladı, 4 maç oynadı ama 22 yaşindaki genç Fransız Theo Hernandez’e yerini kaptırdıktan sonra bir daha forma göremedi.

THEO ÇOK GOLCÜ

Theo Hernandez, 13 maçtır üst üste oynuyor ve sol bek olmasına rağmen 4 gol attı. Bu gol sayısı, Ricardo Rodriguez’in 92 maçlık Milan kariyerinde attığı gol sayısıyla aynı.

MİLLİ TAKIMDA BANKO

Rodriguez, İsviçre Milli Takımı’nın halen direkt oyuncusu. Zaten 2020 Avrupa Şampiyonası’ndaki grup maçında Türkiye’nin rakibi olması kesin gibi. Ancak son dönemde milli takımda orta sahanın solunda ve stoperde kullanıldı.

SOL STOPER DE OYNAR ·

27 yaşındaki futbolcu, ihtiyaç halinde sol stoper pozisyonunda da kullanılabilir. Oyun kurmaya ciddi katkı yapacaktır.

OYUN GÖRÜŞÜ YÜKSEK

Bir bek için oyun görüşü yüksektir. Kolay kolay pozisyon hatası yapmaz. En önemli özelliği mücadeleci bir yapıya sahip olması. Duran toplarda da bir opsiyon olacaktır.

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