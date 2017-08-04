İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

4 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00'te yapılacak kura çekimine seri başı olarak katılacak olan temsilcimizin 22 muhtemel rakibinin 21'i belli oldu.
İşte o takımlar:
NK Domzale - Slovenya
Rosenborg - Norveç
FC Sheriff - Moldova
AEK Athens - Yunanistan
AEK Larnaca - Güney Kıbrıs
FH Hafnarfjardar - İzlanda
Viitorul Constanta - Romanya
Vardar Skopje - Makedonya
Shkendija - Makedonya
Östersunds - İsveç
Suduva Marijampole - Litvanya
Apollon Limassol - Güney Kıbrıs
FC Oleksandriya - Ukrayna
Kızılyıldız - Sırbistan
Videoton Fehérvár - Macaristan
Maritimo Funchal - Portekiz
Utrecht - Hollanda
Altach - Avusturya
NK Osijek - Hırvatistan
Hajduk Split - Hırvatistan
Skenderbeu - Arnavutluk
Fenerbahçe'nin son muhtemel rakibi Braga - AIK maçının sonucuna göre belli olacak. AIK bu maçı kazanırsa Fenerbahçe'nin rakipleri arasına girecek. Braga tur atlarsa, Fenerbahçe'nin son muhtemel rakibi Panathinaikos olacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçını 17 Ağustos'ta, rövanşı ise 24 Ağustos'ta yapacak.