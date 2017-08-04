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İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA Avupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırdı.

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4 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00'te yapılacak kura çekimine seri başı olarak katılacak olan temsilcimizin 22 muhtemel rakibinin 21'i belli oldu.

İşte o takımlar:

NK Domzale - Slovenya

Rosenborg - Norveç

FC Sheriff - Moldova

AEK Athens - Yunanistan

AEK Larnaca - Güney Kıbrıs

FH Hafnarfjardar - İzlanda

Viitorul Constanta - Romanya

Vardar Skopje - Makedonya

Shkendija - Makedonya

Östersunds - İsveç

Suduva Marijampole - Litvanya

Apollon Limassol - Güney Kıbrıs

FC Oleksandriya - Ukrayna

Kızılyıldız - Sırbistan

Videoton Fehérvár - Macaristan

Maritimo Funchal - Portekiz

Utrecht - Hollanda

Altach - Avusturya

NK Osijek - Hırvatistan

Hajduk Split - Hırvatistan

Skenderbeu - Arnavutluk

Fenerbahçe'nin son muhtemel rakibi Braga - AIK maçının sonucuna göre belli olacak. AIK bu maçı kazanırsa Fenerbahçe'nin rakipleri arasına girecek. Braga tur atlarsa, Fenerbahçe'nin son muhtemel rakibi Panathinaikos olacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçını 17 Ağustos'ta, rövanşı ise 24 Ağustos'ta yapacak.

Fenerbahçemuhtemel rakiplerUEFA Avrupa Ligi
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