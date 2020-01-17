İşte Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin istifasını hazırlayan süreç!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'de bir devir sona erdi... Sarı lacivertli kulübün Twitter hesabından dün saat 12.31’de atılan tweette, sportif direktör Damien Comolli’nin görevinden istifa ettiği duyuruldu. 12 Haziran 2018 tarihinden bu yana sportif direktörlük görevini yürüten Fransız spor adamı, sarı lacivertli takımın son iki sezondaki yapılanmasının mimarıydı. Fenerbahçe’deki transferlerine, Hollandalı Phillip Cocu’yu teknik direktörlüğe getirerek başlayan Comolli, daha sonra 29 futbolcunun alınmasında başrol oynadı.

Comolli sadece geçen hafta kadroya katılan Simon Falette transferinde görev almadı, zaten onu da kendisi açıkladı. Comolli, geçen sezon yaşanan hayal kırıklığı sonrası en çok tepki gören isim olurken, başkan Ali Koç ısrarla arkasında durarak görevde kalmasını sağlamıştı. Peki ne oldu da Damien Comolli istifa kararı aldı? Hemen her transferin imza fotoğrafında yer alan Fransız spor adamını bu noktaya getiren süreçte neler yaşandı? İşte bu soruların yanıtları.

Taraftarların nezdinde kredisi yoktu

1- Comolli'nin bizzat yaptığı transferlerin hemen hepsinin hayal kırıklığı yaratması özellikle taraftarlar nezdinde kredisini sıfırladı. Yönetim kurulunda da onu istemeyen çok sayıda isim vardı.

2- Eski teknik direktör Aykut Kocaman’ın geride bıraktığı yardımcılarına isnat edilen ‘idman bilgilerinin dışarıya sızdırılması’ suçlamasında Comolli de takıma yeterince hakim olamamakla eleştirildi.

Ersun Yanal ile hep mesafeliydi

3- Ersun Yanal her ne kadar geçtiğimiz günlerde ‘Aramızda bir sorun yok’ diyerek Comolli ile birlikte kameraların karşısına geçse de, ikilinin birbirlerine karşı hep mesafeli davrandığı bir gerçekti.

4- Eintracht Frankfurt’tan geçtiğimiz hafta kiralanan Simon Falette’in transferinde Comolli devre dışı bırakıldı. Transferi bizzat başkan Ali Koç’un yapması, Fransız spor adamını kızdırdı.

Tweet attı ve hemen İstanbul'a uçtu

5- Comolli, 9 Ocak’ta Twitter’da hesap açarak, “Falette için yapılan görüşmelere hiçbir zaman katılmadım Başkanımız, Falette’in takıma katkı vereceğini düşündüğü için transfer etti” açıklamasını yaptı.

6- Fransız spor adamı tweet atmakla yetinmedi, aynı akşam sarı lacivertli takımın Antalya’daki devre arası kampından ayrılarak, başkan Ali Koç ile bu konuyu görüşmek amacıyla İstanbul’a geldi.

Ali Koç kendisine randevu vermedi

7- Falette transferiyle ilgili konuşmak için apar topar İstanbul’a gelen Comolli, başkan Koç’tan randevu istedi. Ancak Koç, görüşme talebine yanıt vermedi ve herhangi bir toplantı gerçekleşmedi.

8- Ali Koç, geçtiğimiz pazar Antalya’da düzenlediği basın toplantısında söylediği, “Attığı tweeti onaylamıyorum. Comolli ile şimdilik devam ediyoruz” sözleri, ikilinin arasındaki ipleri kopardı.

Rodriguez'i duyunca başkanı aradı

9- Başkan Ali Koç, sol bek transferi için Comolli’yi Fransa’ya gönderdi. Aynı anda, yine Koç’un görevlendirdiği başka bir ekip Milanlı Ricardo Rodriguez’in transferi etmek çin İtalya’da görüşmeler yapıyordu.

10- Comolli Fransa’da iken bir İtalyan menajer kendisine Fenerbahçe’nin Rodriguez’i bitirmek üzere olduğunu söyledi. Comolli de Koç’u arayıp, “Doğru mu?” diye sordu ve aldığı cevabın ardından istifa etti.

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