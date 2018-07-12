İşte Cocu kuralları
Hollandalı teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantıda uymaları gereken kuralları anlattı.
Hollandalı teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantıda uymaları gereken kuralları anlattı.
Cocu, öğrencilerinden telefonlarını mümkün olduğunca az kullanmalarını, bol bol birbirleriyle sohbet etmelerini istedi. 47 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca özel izinler dışında oyuncuların kamp tesislerinden ayrılmalarını yasakladı. (Fanatik)
Günlük program
07.45 Uyanma
08.00 Kahvaltı
09.00-11-00 Sohbet
11.00 Sabah idmanı
13.30 Öğle yemeği
14.30-15.30 Çay saati
15.30-17.00 Dinlenme
17.00 İdman
19.45 Akşam yemeği
23.00 Yatış
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