İşte Almanların Löw kararı! Herkes merak ediyordu...
Dünya Kupası'na gruplarda veda eden Almanya milli takımında teknik direktör Joachim Löw hakkında konuşan Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel, "Bu ekibi Löw'den daha iyi yönetecek biri yok." dedi.
Almanya Milli Takımı'nın Güney Kore'ye 2-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından teknik direktör Joachim Löw ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu.
DAHA İYİSİ YOK
Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, "Dünya Kupası başlamadan önce kontrat uzatmaya karar verdik. Dünya Kupası'ndan sonra bir geçiş süreci olacağına inanıyoruz ve turnuvadaki sonuçtan bağımsız olarak, bu ekibi Löw'den daha iyi yönetecek biri yok" dedi. (Haber 7)
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