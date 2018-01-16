Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak. Son 16 turunda ilk maçta sahasında rakibini 2-0 yenen sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyette, 1-0 mağlubiyette ve gollü 2 farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Maç, 2-0 İstanbulspor'un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatmaya gidecek. Fenerbahçe'nin karşılaşmaya gençlerden ve sezon içinde çok süre alamayan oyunculardan kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu rövanş maçında bu akşam İstanbulspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanın tamamlandığı bildirildi.

İstanbulspor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İstanbulspor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.