İspanyollar pes etti, Emre Mor Galatasaray'da! | Transfer Haberleri
Genç yıldız, Cimbom'un 8'inci transferi olacak. Sarı kırmızılıların bedelsiz kiralama teklifini önce kabul eden ancak daha sonra vazgeçip 3 milyon Euro bonservis bedeli isteyen İspanyollar, Emre Mor’un, ‘Sadece Galatasaray’da oynarım’ diye ısrar etmesi üzerine pes etti. Genç yıldız 1-2 gün içinde imza atacak.
Ve Galatasaray Emre Mor transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, İspanya’nın Celta Vigo Kulübü’nde forma giyen kanat oyuncusunu 1-2 gün içinde kiralık olarak resmen renklerine bağlayacak. Bu transferin olumlu sonuçlanmasında Emre Mor’un tutumu büyük rol oynadı... Galatasaray, Emre için önce, “Kiralama bedeli ödemeyelim, bir sonraki transferinden yüzde 50 pay verelim” teklifini sundu. İspanyollar ilk etapta kabul etti ancak daha sonra Rennes Kulübü devreye girince fikir değiştirip, 3 milyon Euro bonservis parası istedi.
Rennes talip olunca karar değiştirdiler
Bonservis bedeli talebinde uzun süre ısrar eden Celta Vigo yönetiminin inadını kıran isim Emre Mor oldu. Galatasaray’da oynamayı çok isteyen genç futbolcu, Rennes’den gelen teklifi değerlendirmeye dahi almadı ve bu yöndeki görüşünü kulübüne iletti. Emre Mor’un, Galatasaray’ı seçmesinde Fatih Terim faktörü büyük rol oynadı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini A Milli Takım’a alarak Avrupa’da isim yapmasını sağlayan tecrübeli teknik adamla çalışmak istediği için sarı kırmızılı kulüpte karar kıldı.
Fatih Terim, Deniz Türüç’e tercih etti
Fatih Terim de, “Kayserispor’dan Deniz Türüç’ü mü, Emre Mor’u mu tercih edersiniz?” diye soran ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’a “Emre” cevabını verdi. Bu gelişme üzerine harekete geçen idari menajer Şükrü Hanedar, Emre Mor’un transferini bitirmek için çalışmalara başladı.
Genç oyuncu, tıpkı Fulham’dan transfer edilen Jean-Michael Seri gibi düşük bir bedel karşılığında 1 yıllığına kiralanacak. Sözleşmesine satın alma opsiyonu da konulacak olan Emre Mor, transferin resmen açıklanmasının ardından Celta Vigo kampından ayrılarak İstanbul’a gelecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle