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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.07.2019 - 21:32, Son Güncelleme:

İspanya'dan Cristiano Ronaldo'da "efsane" ödülü

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İspanya'dan Cristiano Ronaldo'da "efsane" ödülü

İspanyol spor gazetesi Marca, Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya "Marca Efsane" ödülü verdi.

Madrid'deki Reina Victoria Tiyatrosu'nda düzenlenen törende ödülünü alan Cristiano Ronaldo, "Portekiz ile kazandığım Avrupa Şampiyonası (2016), kariyerimdeki en önemli başarı." dedi.

Ronaldo, kariyerinde bu zamana kadar formasını giydiği, Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid ve Juventus ile Portekiz Milli Takımı formalarını giyen 5 çocuğun sorularını yanıtladı.

"Manchester United'ı mı yoksa Real Madrid'i mi daha fazla özlüyorsun?" sorusuna Ronaldo, "Hepsini özlüyorum ama Real Madrid'i biraz daha fazla. Madrid şehri hem futbolumda hem de özel hayatımda bana çok şeyler verdi. Çocuklarım burada büyüdü. Madrid'e karşı özel bir sevgim var. Real Madrid'i bırakmak beni de üzdü." cevabını verdi.

Formasını giydiği Real Madrid'den 9 yıl sonra ayrılıp İtalyan ligine gitmesinin ve yeni takım arkadaşlarıyla oynamanın kendisi açısından da kolay olmadığını vurgulayan Ronaldo, "Her şeye rağmen geçen sezon benim için sportif ve bireysel anlamda büyük bir yıl oldu. İtalyan ligini ve Portekiz ile Uluslar Ligi kupasını kazandım." şeklinde konuştu.

"Kolay bir şey değil"

Kariyerindeki en zor anının, 10-11 yaşında Madera Adası'nda ailesini bırakıp, futbol oynamak için tek başına Lizbon'a gitmek olduğunu anlatan 34 yaşındaki Ronaldo, "O yaşta bir çocuğun ailesinden ayrı olması kolay bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon hedeflerinden birinin Juventus ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu söyleyen Portekizli futbolcu, "Ama bu kolay bir şey değil. Tüm büyük kulüpler bu kupayı istiyor. Juventus'ta bunlardan biri. Umarım kazanan biz oluruz." dedi.

"Marca Efsane" ödülünü Madera Adası'ndaki bireysel müzesinde özel bir yere koyacağını aktaran Ronaldo, "Bu, Madrid'de yaptıklarımın karşılığı olan bir ödül. İspanyol bir ödül ve beni onurlandırdı. Bunu başarmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Madrid'e kısa zamanda dönmeyi umarım." diye konuştu.

Diğer yandan törendeki en önemli anlardan biri, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile Cristiano Ronaldo'nun 1 yıl aradan sonra bir araya gelmeleri oldu. Perez ve Ronaldo uzun süre birbirlerine sarılırken, tiyatro salonunda bulunan İspanyolların "Onu, bir kez daha transfer et" diye slogan atması dikkati çekti.

"Marca Efsane" ödülünü 1997 yılından bu yana, farklı branşlarda önemli başarılar elde etmiş sporculara veren İspanyol gazetesi, önceden Michael Jordan (basketbolcu), Pele (futbolcu), Carlos Sainz (rallici), Diego Armando Maradona (futbolcu), Rafael Nadal (tenisçi), Lionel Messi (futbolcu), Michael Schumacher (Formula 1 pilotu), Fernando Alonso (Formula 1 pilotu), Luis Aragones (teknik direktör), Vicente del Bosque (teknik direktör) ve Ronaldo Nazario (futbolcu) gibi isimleri de bu ödüle layık görmüştü.

Çok sayıda gazetecinin izlediği törene, Cristiano Ronaldo'nun birlikte yaşadığı ve bir çocuğunun annesi olan İspanyol manken Georgina Rodriguez ile Real Madrid Kurumsal İlişkiler Direktörü Emilio Butragueno da katıldı.

İspanyadan Cristiano Ronaldoda efsane ödülü

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