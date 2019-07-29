Son Dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Khedira transferinde sıcak gelişme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Khedira transferinde sıcak gelişme
GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Khedira transferinde sıcak gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
29.07.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Khedira transferinde sıcak gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Transferde son dakika gelişmesi... Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Sami Khedira ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Bu yaz Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alman orta saha oyuncusu Sami Khedira'yla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia ediliyordu. Gelecek sezon hangi takımda oynayacağı büyük merak konusu olan 32 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili son derece sıcak saatler yaşanıyor.

Real Madridde Hazard depremi
Real Madrid'de Hazard depremi

İtalya'da yayım yapan Corriere di Torino gazetesi, kariyerine Premier Lig'de devam etmek isteyen Khedira'nın Wolverhampton ve Fiorentina'nın da kendisiyle ilgilenmesinden ötürü Fenerbahçe'den gelen teklifi beklemeye aldığını yazdı. Gazetenin bu haberinden sonra ise gündeme bomba gibi düşen bir gelişme daha yaşandı.

Yıldız ismin dün akşam Olimpik Lyon'un Arsenal'ı 2-1 mağlup ettiği Emirates Kupası finalini milli takımdan arkadaşı Mesut Özil'in davetlisi olarak tribünden seyretmesi Arsenal'a transfer olacağına yönelik dedikodulara sebebiyet verdi.

Topçular'ın menajeri Unai Emery ise maçtan sonra Alman futbolcuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara "Khedira, çok iyi bir futbolcu. Ancak kendisinin isminin zikredildiğini ilk kez duyuyorum." şeklinde yanıt verdi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Başkan transferi açıklamıştı! Geldiği gibi gidiyor...
Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Son Dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Khedira transferinde sıcak gelişme
Kasımpaşa Mustafa Pektemek'i resmen açıkladı