İsmail Yazıcı: ''Yusuf'a futbolu bırak dedim''
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı Fenerbahçe maçında attığı golü babasına armağan etmişti.
Kadıköy’de önceki gün Trabzonspor'un golünü atan Yusuf Yazıcı, babasının hayalini gerçekleştirdiğini ancak skor nedeniyle buruk bir sevinç yaşadığını söylemişti.
Maç sonrası yayıncı kuruluşa, "Gerçekten çok üzgünüm. Bununla beraber, Fenerbahçe'ye gol atmamı isteyen babamın hayalini gerçekleştirdiğim için mutluyum, tek sevindiğim nokta bu. Bu golü babama armağan ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.
İSTERSEN JUBİLE YAP FUTBOLU BIRAK DEDİM
61saat’e konuşan baba İsmail Yazıcı, Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi en son yendiğinde Yusuf 6 aylıktı. Bende maç öncesi Yusuf’a 'inşallah galibiyet golünü atarsın. Yeter ki gol at kazan, bu maçtan sonra istersen jübile yap futbolu bırak' şeklinde motive etmeye çalışmıştım'' dedi.
"ÇOK DUYGULU VE ONURLU BİR ANDI"
Kendisinin gurur dolu bir an yaşadığını son dakikalarda yenilen golle çok üzüldüğünü dile getiren yazıcı, “Ben de, Yusuf da çok üzüldü. Maç sonunda bir kez daha konuştuk; “Baba sözünü yerine getirdim ama golü önleyemedik ne yapayım” dedi. Çok duygulu onurlu anlardı. Yapılacak bir şeyin olmadığını ifade ederek oğlumu tebrik ettim” dedi.
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