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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.04.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ün gözü o rekorda!

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Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ün gözü o rekorda!

Trabzonspor'un altyapısından yetişen yıldız oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür, bordo-mavili kulübün, satışlarından rekor bonservis geliri elde ettiği Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke'nin tahtına göz dikti.

Trabzonspor, 52 yıllık tarihinde Türk futboluna bir çok isim kazandırdı. Özellikle altyapısından yetiştirdiği isimlerle şampiyonluklara imza atıp birçok kupa kaldırdı. Trabzonlu oyuncuların yanı sıra altyapısından yetiştirdiği isimlerin ağırlıklı olduğu dönemlerde başarılı performans sergiledi. Mecvut kadrosunda Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Batuhan ve Murat Cem Akpınar gibi isimleri altyapısından yetiştiren bordo-mavili kulüp, bu sezon başında tam anlamıyla özüne döndü ve oynadığı futbolla alkış alıyor.

Spor Toto Süper Lig'de kısıtlı bir kadroyla mücadele etmesine rağmen altyapıdan takıma monte edilen oyuncularının önemli katkı sağlamasıyla 3 yıl aradan sonra Avrupa Kupalarına katılmayı büyük oranda garantileyen Trabzonspor'da, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür isimleri ön plana çıkıyor. Özellikle Avrupa Kulüplerinin takibinde olan iki isim, geçmişte Trabzonspor formasıyla rekor bonservis geliri elde edilen Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke'nin tahtına göz dikmiş durumda.

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2007-2008 sezonunda Rusya'nın Rubin Kazan takımına transfer olan Gökdeniz Karadeniz 8 Milyon 700 Bin Euro'ya transfer olurken, Trabzonspor tarihinde en yüksek transfer bedeliyle transfer olan oyuncusu oldu. Gökdeniz'i, 2006-2007 sezonunda Rusya'nın Zenit kulübüne 7 Milyon 500 Bin Euro'ya transfer olan Fatih Tekke takip etti.

Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömürün gözü o rekorda

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke'nin satışlarından rekor gelir elde eden bordo-mavililer, transfer mevsiminin gözde isimleri Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ün transferlerinden de satış rekoru hedefliyor. Trabzonspor Kulübü, kadrosunda yer alan oyunculara yapılacak olan tekliflere açık kapı bırakırken, transfer gündeminden hiç düşmeyen Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ün satışında 30 ile 40 Milyon Euro arasında bir gelir elde edilmesi planlanıyor. İki oyundan birisi dahi bir başka kulübe gittiği takdirde, Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis geliri elde edilmiş olacak.

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