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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
28.04.2018 - 19:05, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: Hak ettiğimiz yere geldik

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Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Grandmedical Manisaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek rakiplerinin de puan kaybetmesiyle 6 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, hak ettikleri yere ulaştıklarını söyledi.

Kartal, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında çok mutlu olduklarını belirterek, "Burada kazanıp, son maçı da kazanarak kendi evimizde Süper Lig'e çıkmayı hedefliyorduk. Bugünkü galibiyetimizle, rakipler de kaybederse Süper Lig'e çıkacağımızı biliyorduk. Bu bilinçle hazırlandık ve bu motivasyonla buraya geldik. 3 golle 3 puanı aldık, rakiplerimiz de puan kaybetti. Bugün muhteşem taraftarımızın, camiamızın, başkanımızın, yöneticimizin, medyamızın hak ettiği yere geldiğini düşünüyorum" dedi.

Kartal, "Bütün sezon başından beri amacımız buydu. Çok şükür beklenen oldu. Biz sezon başından bugüne kadar çok sayıda sıkıntı yaşadık ama hiçbir zaman bu sıkıntılar bizim hedeflerimizin, inancımızın önüne geçmedi. Çok karakterli bir oyuncu grubuyla inandığımız yolda yürümeye devam ettik. Arada kırılmalar da oldu ama taraftarlarımız her zaman bize destek verdi. Bu desteklerine layık olmak için bizler de çok çalıştık. Süper Lig'e çıktık. Bu takımın konumu, Türk futboluna, Ankaragücü camiasına ve muhteşem Ankaragücü taraftarına armağan olsun. Bundan sonra güzel bir planlamayla bu takımın geleceği ile ilgili neler olacağını oturup konuşacağız. Şu ana kadar anlatılacak çok hikaye var" diye konuştu.

Manisaspor Teknik Direktörü Ünal Taşçı da Ankaragücü'nü tebrik etti.

FUTBOLCULARDAN TOPLANTIYA BASKIN

Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşayan Ankaragücü futbolcuları, mücadelenin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısı sırasında toplantı odasına baskın yaptı. Ellerinde su şişeleriyle bir anda toplantı odasına giren sarı lacivertli futbolcular, teknik direktör Kartal'ın başından aşağıya su dökerek kutlama yaptı. İsmail Kartal, yaşadığı anlık şaşkınlık sonrası futbolcuların sevincine ortak oldu.

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