Isla'nın tedavisine başlandı
Fenerbahçe'de derbide forma giyen; ancak sakatlığı dolayısıyla ikinci yarıda oyundan çıkarılmak zorunda kalan Mauricio Isla'dan haber geldi.
Isla, derbide sol üst baldırına darbe aldığı için ikinci yarı oyundan çıkarıldı. Şilili sağ bekin tedavisine başlandığı bilgisi gelirken, oyuncuda herhangi bir yırtık veya ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanılmadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0'lık derbi maçın ardından bu açıklamaları yaptı...
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