Islam Slimani, Sporting Lizbon’a dönmek istiyor.
Fenerbahçe’de de hayal kırıklığı yaratan ve dibe vuran Islam Slimani, en parlak dönemini yaşadığı Sporting Lizbon’a dönmek istiyor.
Leicester ve Newcastle maceralarının ardından Fenerbahçe’de de hayal kırıklığı yaratan ve dibe vuran Cezayirli forvet, kendini yeni sezona hazırlıyor. Tecrübeli oyuncunun hayali, kariyerinin en başarılı dönemini yaşadığı Sporting Lizbon’a geri dönmek.
Portekiz ekibinin de Slimani’yi kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Sporting, Slimani’nin maaşında indirime gitmesi ya da bir bölümünün Leicester tarafından karşılanması halinde transferi gerçekleştirebilir.
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