İrlanda'da banko maç var! iddaa'nın favorisi...
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Cork City
- Zaman zaman sağ bekte de görev yapan stoper Conor McCarthy ve sağ bekin asıl sahibi Colm Horgan sakat.
- Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Legia Varşova'ya elenip Avrupa Ligi ön elemesine geçiş yaptılar. Kura şansıyla 2'nci ön elemeyi pas geçme hakkı kazandılar, 3'üncü ön elemede yer alacaklar.
- İç sahada oynadıkları 12 lig maçında sadece 3 gol yediler, 11 galibiyet elde ettiler.
Derry City
- Orta sahanın önemli isimlerinden Rory Hale cezalı, bir diğer önemli isim Nicky Low ise sakat.
- Dinamo Minsk'e elenip Avrupa'ya erken havlu attılar.
- Lig sonuncusu Bray Wanderers'tan sonra deplasmanda en çok gol yiyen 2'nci takım konumundalar. (Bray - 48, Derry - 30)
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