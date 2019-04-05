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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.04.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

İrfan Can, Galatasaray'ın teklifini açıkladı

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İrfan Can, Galatasaray'ın teklifini açıkladı

Ara transfer döneminde Galatasaray’ın gündemine gelen Ümit Milli Takım ve Adanaspor’un genç kalecisi İrfan Can Eğribayat’tan flaş transfer açıklaması geldi.

İrfan Can Eğribayat, Galatasaray’ın Kulübüyle Transfer Görüşmesi Yaptığını Açıkladı!

“DEVRE ARASINDA TEKLİFLER GELDİ”

İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, “İlk hedefim oynayabileceğim bir kulübe transfer olmak. Çünkü Adanaspor’da misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. Galatasaray haberlerini ben de basından takip ettim. Galatasaray, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birisi kim gitmek istemez ki? Başkanımızın Bayram Akgül’ün ara transfer döneminde Galatasaray’la görüştüğünü biliyorum. Kulüpten yetkililer bu durumu benimle paylaştı. Devre arasında yurt dışından Çek Cumhuriyeti, İsveç ve Belçika ekipleri de takip etmişti” ifadelerini kullandı.

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İrfan Can, Galatasarayın teklifini açıkladı

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Galatasaray'ın yeni gözdesi Djibril Sow
 

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