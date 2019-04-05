İrfan Can, Galatasaray'ın teklifini açıkladı
Ara transfer döneminde Galatasaray’ın gündemine gelen Ümit Milli Takım ve Adanaspor’un genç kalecisi İrfan Can Eğribayat’tan flaş transfer açıklaması geldi.
İrfan Can Eğribayat, Galatasaray’ın Kulübüyle Transfer Görüşmesi Yaptığını Açıkladı!
“DEVRE ARASINDA TEKLİFLER GELDİ”
İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, “İlk hedefim oynayabileceğim bir kulübe transfer olmak. Çünkü Adanaspor’da misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. Galatasaray haberlerini ben de basından takip ettim. Galatasaray, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birisi kim gitmek istemez ki? Başkanımızın Bayram Akgül’ün ara transfer döneminde Galatasaray’la görüştüğünü biliyorum. Kulüpten yetkililer bu durumu benimle paylaştı. Devre arasında yurt dışından Çek Cumhuriyeti, İsveç ve Belçika ekipleri de takip etmişti” ifadelerini kullandı.
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