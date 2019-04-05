Galatasaray'ın yeni gözdesi Djibril Sow
Ön libero bölgesinde sıkıntı yaşayan Galatasaray, genç yıldızı gündemine aldı.
Bir sezonluğuna kiralanan Badou Ndiaye büyük ihtimalle Stoke City'ye dönecek. Selçuk İnan'ın sözleşmesi sona eriyor ve şu aşamada takımda kalması zor görülüyor. Ayrıca Fernando da gözden düştü ve teklif gelmesi halinde satılacak.
LYON DA TAKİP EDİYOR
Tüm bu sorular cevap beklerken İsviçre'den önemli bir iddia geldi. L'Equipe gazetesinin Lyon'a yazdığı Djibril Sow için Galatasaray'ın da devrede olduğu ileri sürüldü.
Young Boys'un Mönchengladbach'tan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılı ekibin oldukça istekli olduğu belirtildi.
5 MiLYON EURO ÖNERECEK
22 yaşındaki futbolcunun, Young Boys ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve Transfermarkt değeri 9 milyon Euro civarında.
Galatasaray'ın 5 milyon euro'dan kapıyı açması beklenirken indirim sağlanamaması halinde kiralık formülünün devreye gireceği belirtiliyor.
Mönchengladbach, Djibril Sow'u 1 Temmuz 2015'te Zürih'ten 1.5 milyon euro'ya kadrosuna kattı. 1 Temmuz 2017'de ise 2 milyon euro'ya Young Boys'a sattı.
Gelecek vaat eden oyuncular arasında yer alan genç ön libero, bu sezon 19 maçta forma giydi. 1 gol atıp, 4 de asist yaptı.
TEKLİF BEKLENİYOR
Sow'u isteyen Terim, beklentilerin altında kalan Fernando'yu gözden çıkardı. Sambacı'nın teklif gelmesi halinde Arap takımlarına satılması planlanıyor.
BİR TÜRLÜ FORMUNU BULAMADI
Galatasaray'da haftalar sonra şans bulan Fernando'nun Yeni Malatyaspor karşısında performansı hayal kırıklığı yarattı. Sakatlığı geçen Fernando, 2 ay aradan sonra takıma döndü. 21. haftadaki Trabzon maçını cezasından dolayı kaçıran Brezilyalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle ligde 6, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde birer karşılaşmada görev yapamadı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle