İrfan Buz: Pozitif futbol oynadık

Galatasaray karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Öncelikle Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Kendi tarafımdan baktığım zaman oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele edip iyi oyun sergilediler.

Net pozisyonlar da yakaladılar. Numan’ın Muslera’yla birlikte çıktığı kafa topuna iyi bakmak gerekiyor. 1-0’dan sonra ikinci devrede Umar’ın kaçırdığı bir gol var. Pozisyonları bulduk. Pozitif ve modern futbol oynadık. Galatasaray, Fatih hocanın gelişinin ardından coşkulu oynuyor. Kendisi çok farklı, bizim örnek aldığımız bir teknik adam. 2. golü yemeden evvel Serdar’ın pozisyonu vardı. Maç da burada sonuçlandı. Skor anlamında ve netice anlamında buradan 1 puanla dönseydik hakkımızdı diyebilirim. Gelişmemiz gerekiyor. İçeride oynayacağımız Kayserispor maçına iyi hazırlanıp devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.