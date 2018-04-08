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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
08.04.2018 - 22:11, Son Güncelleme:

İrfan Buz: Hakemin nizami golü görmesi imkansızdı

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İrfan Buz: Hakemin nizami golü görmesi imkansızdı

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 2-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Fenerbahçe’nin ilk golünün nizami olduğunu ancak bunu yan hakemin görme şansının olma ihtimali olmadığını söyleyen Buz, alacakları 9 puanın kendilerini ligde tutacağını ifade etti.

Fenerbahçe deplasmanından 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Osmanlıspor’da Teknik Direktör İrfan Buz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Her iki takım açısından da önemli bir maç olduğunu söyleyen İrfan Buz, “Fenerbahçe kendi sahasında baskı altında diyorlar. Biz de baskı altındayız tabii. Yapılması gerekeni ilk yarıda gösterdik. Özette 2 pozisyon var. Ceyhun ve Musa’nın pozisyonu var. Takım savunmasını iyi yaptık ve oyun bizim lehimize gidiyordu. Enteresan bir gol yedik. Şunu iddia ediyorum, yan hakemin duruşuyla verdiği gole dikkat etmek gerekiyor. Pieroya göre 5 cm gol. Bu gol verildiğinde oyunun gidişi değişti. İkinci golü de biz hediye ettik. Mehmet Batdal’ın hatalı pasında gol oldu. Bizim açımızdan da önemli bir maçtı. Yan hakemi tebrik ediyorum. Ben iddia ediyorum, bu pozisyonu görme şansı sıfır. Aynı hizada olması gerekiyor. Bu pozisyonun oyunun seyrini değiştirdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Aykut Hoca’yı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Yan hakemin görme ihtimali olmadığını düşünüyorum”

Yan hakemin Fenerbahçe’nin ilk golünde doğru karar verdiğini ancak pozisyonu itibariyle görme şansı olmadığını ifade eden İrfan Buz, “Ben iddia ediyorum, yan hakemin bunu görme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Burada golü verdi. Çok önemli bir karar. Bu golü verdi ve hakem haklı çıktı. Ama ben golü gördüğünü düşünmüyorum” dedi.

Valbuena’nın çok önemli bir oyuncu olduğunu ancak bugün çok ön plana çıkmadığını ifade eden İrfan Buz, “Kanatları iyi kapatmıştık. Pozisyonlar gelecek diye düşündük ama olmadı” açıklamasını yaptı. Takımının ligde kalacağına olan inancını tekrar eden Buz, “Burada göreve geldiğimizde 1 puandaydık. 28 puanımız var. Herkes birbiriyle oynuyor. Zorlu maçlar bizi bekliyor. Bizim özellikle kapanan takımlara karşı sıkıntılarımız oluyor. Bizimle açık futbol oynayan takımlara karşı özellikle Ankara’da avantajlı olabiliyoruz. Biz ligde kalacağımıza inanıyoruz. İnanmamış olsaydık burada olmazdık. Bugün baskı biraz daha farklıydı. Diğer takımlar sizden önce oynayıp kazanıyor ve baskı oluşuyor. Diğer rakiplerimizle de maçlarımız var. Bizim kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Cikalleshi’nin orada santrfor olarak golü yapması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

“Alacağımız 9 puan bizi ligde tutar”

Bardağın dolu tarafına baktığını sözlerine ekleyen İrfan Buz, “Geldiğimizde bazı şeyleri değiştirmek zorundaydık. Bireysel olarak iyi futbolculardan kurulu ancak takım savunması yapmayan, homojenlikten uzak bir takım durumundaydık. Sadece biz değiliz bu şekilde olan. Konyaspor’un da çok önemli bir kadrosu var. Geçen yıl da kupayı aldılar. Alacağımız 9 puan bizi ligde tutar. 37 puanla ligde kalacağımıza inanıyorum. Puanları kimden alacağımız önemli değil. Önümüzdeki her maçta 3 puanlık imkanımız var ve bunları almaya çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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