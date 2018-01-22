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Inter ile Roma berabere kaldı

İtalya Serie A'nın 21. haftasının önemli maçında Inter, konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı

AA
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Inter ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı.  Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Roma 31. dakikada Stephan El Shaarawy'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarısı çekişmeli geçen karşılaşmada Inter 86. dakikada Matias Vecino'nun attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Roma'nın kadrosunda bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder bu müsabakada forma giymedi. Bu sonuçla Inter puanını 43'e çıkarırken, bir maçı eksik Roma 40 puana ulaştı.

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