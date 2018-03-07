Iniesta'ya ilginç teklif! 35 milyon euro ve ...
Çin ekibi Tianjin Quanjian, Barcelona'nın tecrübeli yıldızı Andres Iniesta'ya paranın yanı sıra ilginç bir transfer teklifi yaptı.
Kadrosunda Axel Witsel, Modesta ve Pato gibi yıldız oyuncuları barındıran Çin ekibi Tianjin Quanjian, Barcelona'nın emektar futbolcusu Andres Iniesta'ya yıllık net 35 milyon euro'nun yanı sıra alışılagelmemiş bir teklif daha yaptı.
Çin ekibi, Iniesta'nın bu teklifi kabul etmesi durumunda kendisine ait şarap bağlarından 2 milyon şişe şarap satın almayı da kabul etti.
Iniesta'nın adını "Bogeda Iniesta" koyduğu şarapları La Mancha bölgesinde kendisine ait 120 Hektarlık şarap bağlarında üretiliyor.
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