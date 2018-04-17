İlyas Tüfekçi ALS hastalığıyla savaşıyor
Bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım’ın değişmez isimlerinden olan Ilyas Tüfekçi 1.5 yıldır ALS hastası... Hayatı sımsıkı tutunan Tüfekçi, adeta bir mucizeye imza atarak 3 metre yürümeyi başardı
MİLLİ Takım, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın eski yıldızlarından İlyas Tüfekçi, yaklaşık 1,5 yıldır hasta yatağına bağlı olarak evinde ALS tedavi görüyor. Yaklaşık 3,5 aydır fizik tedavisi gören Tüfekçi yürümeye başlarken “Fizyoterapist Bülent Avarbek ve yardımcım Gülcan’ın desteği ile 3 metre adım attım. Yürümek beni daha da hırslandırdı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu mesafeyi çoğaltırım. Bu hastalığın ilacı yok. Mümkün olduğunca stabilize etmek istiyoruz. Yürüyebilmem hastalıkla mücadelemi gösteriyor” dedi.
"ERDOĞAN GİBİ OLAMADILAR"
Yaşama sımsıkı tutunduğunu belirten Tüfekçi, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bir çok önemli ismin araması beni mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımız sıcak ve ilgili davrandı. Bi çok eski futbolcu arkadaşım Cumhurbaşkanımız kadar olamadılar. Mehmet Ali Aydınlar, Rıza Çalımbay ve Bülent Nazifoğlu’nun destekleri beni mutlu etti” dedi. İlyas Tüfekçi’nin 3,5 aydır özel olarak çalıştığını kaydeden fizyoterapist Bülent Avarbek de “İlyas ağabey, azimli ve inançlı. Her geçen gün güçleniyor. Bizleri çok mutlu ediyor” yorumunu yaptı.
Tüfekçi, “Bir yerde hata yaptım dediğiniz oldu mu?” sorusuna ise “Keşkeleri doğru bulmuyorum ama Schalke’den Türkiye’ye, Fenerbahçe’ye gelmeden önce annem ‘Gitme’ dedi. “Gelmeseydim farklı olabilirdim” yanıtını verdi. Transfer olma hikayesini de anlatan efsane futbolcu “Ali Şen Başkan Schalke Kulübü ile anlaşmış. Benim haberim yok. Çok şaşırdım ve transfer oldum. 1983’ten 1986’ya kadar Fenerbahçe’de oynadım. Ardından 1990’a kadar Galatasaray’da futbol yaşamımın en güzel günlerini sürdürdüm” dedi.
"ŞİMDİKİLER ŞANSLI"
Galatasaray'dayken, şampiyonluk maçında Beşiktaş’a attığım golü unutamam.
En beğendiğim futbolcu Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür.
Federasyon şu an bilinçli, bizim zamanımızda böyle değildi. Şimdiki futbolcular şu an şanslı. 10-15 sene futbol oynayanların eklem yerlerinde, dizlerde, özellikle bileklerde kalıcı hasarlar oluşabiliyor.
BİR DÖNEMİN KRALIYDI
1960’ta İstanbul’da doğdu. Bundesliga’da Stuttgart ve Schalke, Türkiye’de 1983-86 arası F.Bahçe, 198690 arası G.Saray, bir sezon da Zeytinburnu’nda oynadı. 1991’de jübile yapıp teknik adamlığa başladı.
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