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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İsmail ER
17.04.2018 - 22:39, Son Güncelleme:

İlyas Tüfekçi ALS hastalığıyla savaşıyor

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İlyas Tüfekçi ALS hastalığıyla savaşıyor

Bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım’ın değişmez isimlerinden olan Ilyas Tüfekçi 1.5 yıldır ALS hastası... Hayatı sımsıkı tutunan Tüfekçi, adeta bir mucizeye imza atarak 3 metre yürümeyi başardı

MİLLİ Takım, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın eski yıldızlarından İlyas Tüfekçi, yaklaşık 1,5 yıldır hasta yatağına bağlı olarak evinde ALS tedavi görüyor. Yaklaşık 3,5 aydır fizik tedavisi gören Tüfekçi yürümeye başlarken “Fizyoterapist Bülent Avarbek ve yardımcım Gülcan’ın desteği ile 3 metre adım attım. Yürümek beni daha da hırslandırdı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu mesafeyi çoğaltırım. Bu hastalığın ilacı yok. Mümkün olduğunca stabilize etmek istiyoruz. Yürüyebilmem hastalıkla mücadelemi gösteriyor” dedi. 

"ERDOĞAN GİBİ OLAMADILAR"

Yaşama sımsıkı tutunduğunu belirten Tüfekçi, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bir çok önemli ismin araması beni mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımız sıcak ve ilgili davrandı. Bi çok eski futbolcu arkadaşım Cumhurbaşkanımız kadar olamadılar. Mehmet Ali Aydınlar, Rıza Çalımbay ve Bülent Nazifoğlu’nun destekleri beni mutlu etti” dedi. İlyas Tüfekçi’nin 3,5 aydır özel olarak çalıştığını kaydeden fizyoterapist Bülent Avarbek de “İlyas ağabey, azimli ve inançlı. Her geçen gün güçleniyor. Bizleri çok mutlu ediyor” yorumunu yaptı.

Tüfekçi, “Bir yerde hata yaptım dediğiniz oldu mu?” sorusuna ise “Keşkeleri doğru bulmuyorum ama Schalke’den Türkiye’ye, Fenerbahçe’ye gelmeden önce annem ‘Gitme’ dedi. “Gelmeseydim farklı olabilirdim” yanıtını verdi. Transfer olma hikayesini de anlatan efsane futbolcu “Ali Şen Başkan Schalke Kulübü ile anlaşmış. Benim haberim yok. Çok şaşırdım ve transfer oldum. 1983’ten 1986’ya kadar Fenerbahçe’de oynadım. Ardından 1990’a kadar Galatasaray’da futbol yaşamımın en güzel günlerini sürdürdüm” dedi.

"ŞİMDİKİLER ŞANSLI"

Galatasaray'dayken, şampiyonluk maçında Beşiktaş’a attığım golü unutamam. 

En beğendiğim futbolcu Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür. 

Federasyon şu an bilinçli, bizim zamanımızda böyle değildi. Şimdiki futbolcular şu an şanslı. 10-15 sene futbol oynayanların eklem yerlerinde, dizlerde, özellikle bileklerde kalıcı hasarlar oluşabiliyor.

İlyas Tüfekçi ALS hastalığıyla savaşıyor

BİR DÖNEMİN KRALIYDI

1960’ta İstanbul’da doğdu. Bundesliga’da Stuttgart ve Schalke, Türkiye’de 1983-86 arası F.Bahçe, 198690 arası G.Saray, bir sezon da Zeytinburnu’nda oynadı. 1991’de jübile yapıp teknik adamlığa başladı.

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