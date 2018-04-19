iddaa'dan şaşırtan güncelleme! O skorun oranı değişti!
Tüm gözler bugün Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olacak. MBS1 olarak oynanabilecek karşılaşma öncesi, iddaa'da sürpriz bir güncelleme yapıldı!
- Mehmet Ekici ve Valbuena ilk 11'e dönüyor.
- Aatıf ve Giuliano'nun, hatta Soldado'nun dinlendirilmesi gündemde.
- Fernandao maça başlayacak, Janssen yedekte bekleyecek.
- Gökhan Gönül ve Vagner Love'ın durumları maç saati netleşecek.
- Hücumun en ilerisinde Negredo yerine Cyle Larin başlayabilir.
- Atiba ve Quaresma'nın da yedekte bekleyeceği konuşuluyor.
2-2'nin rövanşında, iddaa'da MSX ve 2-2 skor oranı güncellendi!
3,10 olarak açıklanan ilk oran, 2,90'a düşürüldü!
8,50 olarak açıklanan 2-2 skor oranı ise 8,00'e geriledi!
Kuponunuza MSX eklemek için buraya tıklayın!
Kuponunuza 2-2 skorunu eklemek için buraya tıklayın!
Derbide hangi tercihe güvenmeli? Cevabı aşağıdaki videoda...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle