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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 21:08, Son Güncelleme:

Hükümetten Enver Cenk Şahin'e destek

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Andorra karşılaşmasıyla birlikte milli formayı 100. kez giyen kaptan Emre Belözoğlu'na Arnavutluk maçı öncesinde madalya, şapka ve üzerinde 100 yazılı çerçeveletilmiş forma verildi. A Milli Futbol Takımı’nın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşma öncesinde takım kaptanı Emre Belözoğlu onurlandırdı. Seremoniden önce saha içerisinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından Emre’ye madalya, şapka ve üzerinde 100 yazılı çerçeveletilmiş forma takdim edildi. Emre, eylül ayında İstanbul’da oynanan Andorra müsabakasında 100. kez milli formayı giymişti. 39 yaşındaki futbolcu Arnavutluk maçı ile birlikte 101. kez milli heyecanı yaşadı. Deneyimli futbolcu milli forma ile de 9 kez gol sevinci yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımından dolayı kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'i telefonla arayarak futbolcuya destek mesajı verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımından dolayı Almanya 2. Lig ekibi St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan destek geldi.

Milli maç için Fransa’da olan Bakan Kasapoğlu, Şahin’i telefonla arayarak milli duruşundan dolayı tebrik etti. Sosyal medya hesaplarından da tepki gösteren Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından, “St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin'in #BarışPınarıHarekatı'na destek veren paylaşımı sonrası karşı karşıya kaldığı tutumu kınıyorum. Futbolcumuzu arayarak milli duruşundan dolayı tebrik ettim ve Türkiye Cumhuriyeti olarak arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ettim” mesajını paylaştı.

Milli maç sonrası Türkiye’ye dönecek olan Bakan Kasapoğlu, Enver Cenk Demir’i makamında kabul edeceğini de belirtti.

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