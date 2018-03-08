Hocası bakın onu hangi sözlerle anlattı! Cengiz Ünder...
Roma'da son dönemde ortaya koyduğu performansla parmak ısırtan Cengiz Ünder, teknik direktöründen övgü aldı.
Oynadığı son 6 maçta 6 gol, 1 asist kaydederek bir anda tüm dikkatleri üstüne çeken Roma'da top koşturan temsilcimiz Cengiz Ünder, Çizme basınının manşetlerinde yer almaya devam ediyor.
Roma Tenik Direktörü Di Francesco, genç futbolcunun gösterdiği performanstan memnun. İtalyan teknik adam, yaptığı açıklamada Cengiz Ünder hakkında övgü dolu ifadeler kullandı
İtalyan gazetesi Il Messaggero'nun sürmanşetten verdiği habere göre Di Francesco milli futbolcu hakkında "Onun bir boğayı devireceği üzerine bahse girerim." ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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