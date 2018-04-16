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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.04.2018 - 20:22, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman, Çaykur Rizespor'u icraya verdi!

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Hikmet Karaman, Çaykur Rizespor'u icraya verdi!

2016-17 sezonunda Süper Lig'den Spor Toto 1. Ligi'ne düşen Çaykur Rizespor'un çalıştırıcısı Hikmet Karaman, 200 bin dolar alacağının ödenmediği gerekçesiyle eski kulübünü icraya verdi.

Çaykur Rizespor ile 7. haftada Rizespor’un kötü gidişatı yüzünden yolları ayıran Teknik Direktör Hikmet Karaman, Rizespor’un resmi sitesinde yayınlanan basın açıklamasına göre 200 bin dolar olan alacağı için kulüp hakkında icra işlemi başlattı.

Borcun ötelenmesinden ötürü icra işleminin başlatıldığı ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Çaykur Rizespor yönetimi tarafından şu ifadelere yer verildi:

“Çaykur Rizespor’dan 3 yıl içerisinde 3 milyon 496 bin 510 dolar yani 14 milyon 500 bin lira para kazanan Hikmet Karaman 200 bin dolarlık alacağının geciktiği gerekçesiyle kulübümüze haciz işlemi başlatmıştır. Bugüne kadar tüm ödemeleri vaktinde yapılan Hikmet Karaman’ın öteleme talebine rağmen ilk kez gecikme yaşandığı bir süreçte anında haciz işlemi başlatması dikkat çekicidir. Çaykur Rizespor, Hikmet Karaman’a ödemiş olduğu 14 Milyon 500 bin Lira haricinde kalan 300 bin dolar ve 79 bin 214 Euro için 4 ayrı çek vermiştir. Rizelilere ve Çaykur Rizespor’a büyük sevgisi olduğunu düşündüğümüz Hikmet Karaman’a 26 Ocak 2018 tarihinde iadeli taahhütlü bir mektup göndererek ülkemizdeki kulüplerin içinde bulunduğu duruma istinaden ödeme tarihi henüz gelmemiş olan çeklerin yeniden yapılandırılması talep edildi. 1 Şubat 2018 tarihinde kulübümüzün mektubunu teslim alan Hikmet Karaman aradan geçen 2 ay 11 gün sonrasında mektuba cevap olarak haciz uygulaması başlatmıştır. Her fırsatta Rizespor’u ve Rizelileri çok sevdiğini vurgulayan Hikmet Karaman’ın şampiyonluk için kritik bir virajdayken haciz işlemi başlatmasının sevgi göstergesi olarak algılanamayacağı aşikardır.

Rizespor’da görev yaptığı süre içerisinde kulübümüzün ciddi bir borç altına girmesinde büyük pay sahibi olan Hikmet Karaman’ın iki ayrı çekten oluşan 200 bin dolarlık alacağı için haciz başlatması sadece Rizespor’un değil aynı zamanda bu Türk futbolunun içinde bulunduğu soruna örnek teşkil etmektedir. 13 Nisan Cuma günü başlatılan haciz işlemi sonrası kulübümüz kanuni süreci başlatılmış ve karşı dava sürecine girilmiştir. Hikmet Karaman dönemine ilişkin tüm çalışma ve hesaplar detaylıca incelenip kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Taraftarlarımız bilsinler ki bugüne kadar gereken her şeyi yapan Çaykur Rizespor Kulübü Başkan ve yönetim kurulu sorumluluklarının farkında olup görevinin başındadır. Bu açıklama haciz konusunun sosyal medyada gündem olması nedeniyle hazırlanmış olup kamuoyunu bilgilendirmek amacı taşımaktadır. Başkalarının hedefi kaos oluşturmak olsa da Çaykur Rizespor’un tek hedefi süper ligdir. Kamuoyunun takdirlerine saygıyla duyurulur."

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