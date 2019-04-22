Heyecanlandıran paylaşım! Babel, G.Saray'a...
Ryan Donk, adı Galatasaray'la anılan ve sezon sonunda sarı kırmızılılara imza atacağı iddia edilen Ryan Babel için Instagram'dan heyecanlandıran bir mesaj attı.
Premier Lig'de küme düşmesi kesinleşen Fulham'da forma giyen Ryan Babel, sezon sonunda serbest kalacak. Hollandalı yıldızın ismi birçok takımla anılırken, oyuncunun Galatasaray'la anlaştığı yönünde birçok haber çıkıyor.
Fulham'dan ayrılması beklenen Babel, Instagram hesabından bir paylaşım yaparken Donk, Babel'e, "Haydi gel kırmızı kafa!" mesajını gönderdi.
Donk'un bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan birçok beğeni alırken, Babel'den yanıt gelmedi.
İşte o paylaşım:
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