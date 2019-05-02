Her şey 2005'te başladı! Messi'den 600 gol...
Barcelona, Liverpool'u 3-0 geçerken Arjantinli yıldız, Katalan formasıyla 600. golünü atmayı başardı.
Messi, Barcelona formasıyla 600. golünü attı. Liverpool ağlarını iki kez sarsan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol atan Lionel Messi, Barcelona formasıyla resmi maçlardaki gol sayısını 600'e çıkardı.
Lionel Messi, Barcelona formasıyla ilk golünü 1 Mayıs 2005'te Albacete'ye karşı atmıştı.
Messi bu sezon La Liga'da 34 gol ve 13 asist, Devler Ligi'nde ise 12 gol ve 3 asist üretti...
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