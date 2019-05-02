Mesut Özil'den flaş karar! Resmen...
Mesut Özil, Arsenal'den ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
Mesut Özil, Arsenal'de mutlu olduğununu belirterek Londra ekibinde kalmak istediğini açıkladı.
Transfer dedikodularında sürekli ismi yer alan Mesut Özil, Arsenal'deki geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Sky Sports'a konuşan Mesut Özil, ''Henüz 30 yaşındayım ve önümde uzun seneler var. Burada, Arsenal'de kalmak istiyorum. Kulübümle iki yıllık daha sözleşmem var. Sonrasında ne olur bilmiyorum ama şu an takımdan ayrılmak istemiyorum'' dedi.
Türk asıllı yıldız futbolcu, Unai Emery ile arasında herhangi bir problem bulunmadığını da dile getirirken kendisiyle hiçbir sorununun bulunmadığını vurguladı.
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