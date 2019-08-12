Henry Onyekuru'dan 5 yıllık imza!
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Henry Onyekuru'nun Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.
Fransız Gazetesi L'Equipe'de yer alan habere göre, vize probleminden dolayı Nijerya'da uzatmalı olarak kalan 22 yaşındaki futbolcu, sağlık kontollerinden geçtikten sonra kontrat imzaladı.
Onyekuru'nun bonuslar ile birlikte 15 milyon Euro'ya transfer olduğu ifade edildi.
Nijeryalı yıldız geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 16 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle